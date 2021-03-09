Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen "Yöresine Değer Katan Önder Kadın "ödülü Nilüfer Kadın Korosu Gönüllü Şefi Dr. Aysel Gürel'e verildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programda, 8 Mart öncesinde Gürel'e ödül takdimi yapılırken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de zoom üzerinden tören gerçekleştirildi. Ödül töreni, Bursa Şube Başkanı Ayla Efe'nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra moderatör Nurdan Öztürk yönetiminde Aysel Gürel'le söyleşi yapıldı. Tüm konserlerini sosyal projeler yararına veren ve ünü yurt dışına taşan 175 kişilik koronun şefi olarak başarı hikayesi anlatıldı.

Aysel Gürel, şefliğini yaptığı Nilüfer Kadın Korosu ile yurtiçinde farklı illerde konser verdi. Yurtdışında ise Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hollanda, Letonya, İtalya ve Portekiz'de verilen konserlerle Türk kültürü, Türk müziği tanıtımı yaptı. Türk kadınının ve Türkiye'nin başarıyla temsil edilmesine önemli işlere imza attı. Gürel, söyleşi arasında moderatörün isteği üzerine sözleri Dr. Hüsamettin Olgun'a,Müziği Necip Gülses'e ait "Naz Gülü" şarkısını eşi ve meslektaşı Kenan Gürel'in udu eşliğinde seslendirirken, kapanış konuşmasında şiddetsiz bir dünya temennisiyle 'Kadına Şiddet Olmasın Marşı'nı seslendirdi ve "En büyük amacım insanlara faydalı olarak topluma örnek olup iz bırakabilmek. Hangi yaşta olursa olsun amatör kadınların neler yapabileceğini kanıtlamak ve kadınların özgüven kazanarak sosyal hayata kazandırılmasıyla diğer kadınlara örnek teşkil etmesini sağlamak" dedi. - BURSA