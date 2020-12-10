Son dakika haber... Onların evi artık sokaklar değil - Son Dakika

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte gidecek yeri olmayan ve soğuk havalarda donmamak için ateş yakarak hayatta kalmaya çalışan Mehmet Ali Çamurdan, Süleyman Güler ve Fatih Özbey gibi çok sayıda kimsesiz, ekiplerce alınarak kimsesizler oteline yerleştiriliyor.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı koordinesinde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 2010 yılından bu yana devam eden "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi", bu yıl da kimsesizler için umut oldu.

Proje kapsamında, kentteki sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde olan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, soğuk kış şartlarından korunuyor, rehabilitasyonları sağlanıyor ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Kayıp vatandaşlara da sahip çıkılan proje ile 60 yaş üstü vatandaşlar huzur evlerine, engelliler ise rehabilitasyon merkezlerine yönlendiriliyor. Çalışabilecek durumdaki evsizler ise İŞKUR aracılığıyla iş sahibi yapılıyor.

Kimsesizler oteli, evsizin sıcak yuvası oldu

Her kış dönemi, söz konusu proje kapsamında açılan kimsesizler oteli, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde de evsize sıcak yuva oldu.

Hali hazırda otelde 214 evsiz konaklarken, projeden şu ana kadar 755 kişi faydalandı.

AA ekibi, otelde kalan evsiz ve kimsesizlerden, hayat hikayelerini dinledi.

Sokaklarda ateş yakarak hayata tutunmaya çalışan Mehmet Ali Çamurdan ve Süleyman Güler, valilik ekiplerince Altındağ ilçesindeki bir parkta bulunarak kimsesizler oteline getirildiklerini anlattı.

"Onlar olmasaydı birkaç gün sonra ölebilirdik"

Parklarda kendisi gibi evsiz olan Süleyman Güler ile birlikte hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ifade eden Çamurdan, "Sokaklar bizim evimizdi ama artık kendimize yeni, sıcak bir yuva bulduk. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Artık barınabileceğimiz bir yerimiz var. Parklarda kalıyorduk. Geceleri donmamak için ateş yakıyorduk. Vatandaşların verdiği battaniyelere sarılıp yatıyorduk. Bizi valilik ekipleri buldu. Ben engelliyim. Onlar olmasaydı birkaç gün sonra ölebilirdik." dedi.

Soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kalan 59 yaşındaki Güler'e de devletin yardım eli yetişti. 28 yıldır sokaklarda kaldığını kaydeden Güler, "Bizi valilik ekipleri getirdi. Onlardan Allah razı olsun. Geceleri çok soğuk oluyor. Ateş yakıyorduk. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda sağ olsun polislerimiz yardımcı oluyorlardı. Biz hırsız değiliz, kimsenin karısına kızına da bakmayız. O yüzden rahatız. Bizi buraya getirdiler, yemeğimizi verdiler, banyomuzu yaptırdılar, şimdi de sıcak yatakta yatacağım." diye konuştu.

Yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı eşiyle arası açılan ve kanser hastası annesinin ölümünün ardından sokaklarda kalırken kimsesizler oteline getirilen Fatih Özbey de ailesini tekrar kazanmak için sigortalı bir işte çalışmak istediğini söyledi.