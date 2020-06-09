Son dakika haber | Online e-ticaret uzmanlığı eğitimi başladı - Son Dakika

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle GAP bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik düzenlenen "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi" programı başladı.



Worldef Business School tarafından video konferans yoluyla gerçekleştirilen eğitim 8 gün sürecek ve eğitimin sonunda katılımcılara "E-Ticaret Uzmanlık Sertifikası" verilecektir.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, e-ticaretin küreselleşen dünyada yeni iş modellerinden biri olduğunu, ticari faaliyetlere ilişkin tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ifade ettiğini söyledi.

Alanlı, şöyle dedi;



"E-Ticaretin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu özellikle Covid-19 sürecinde bariz bir şekilde gördük. Evlerinde bulunan insanlar her türlü ihtiyaçlarını oturdukları yerden elektronik ortamda sipariş vererek temin ettiler. Bunun sonucunda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada e-ticaret hacmi hiç olmadığı kadar büyüyerek gelişme gösterdi. Bizler de bölge olarak, bu imkanı rekabet edilebilirliği artırmak için değerlendirmeliyiz."



İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, değişen ve gelişen dünyada e-ticaretin öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise, "Ajansımızın sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son dönemde yeni yatırımların ivme kazandığını görmekteyiz. Özellikle teşvik uygulamaları sayesinde mevcut sanayi alanlarını bir yandan genişletirken diğer yandan yenilerini yatırımcılarımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.