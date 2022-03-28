Son dakika... Online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Son dakika... Online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıla kadar hapis istendi

28.03.2022 17:51
Son dakika... Online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıla kadar hapis istendi

Son dakika haberleri: ANESTEZİ asistanı 31 yaşındaki kadın danışanı ile online terapi sırasında cinsel içerikli yazıştığı iddia edilen psikolog Mustafa Ö. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ANESTEZİ asistanı 31 yaşındaki kadın danışanı ile online terapi sırasında cinsel içerikli yazıştığı iddia edilen psikolog Mustafa Ö. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da anestezi asistanı H.B., 2017 yılından beri Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö. terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan H.B., tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.

Bunun üzerine H.B. savcılığa Mustafa Ö hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan psikolog Mustafa Ö., bir arkadaşı aracılığıyla H.B. ile tanıştığını, sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyerek, kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

Ancak savcılık psikoloğun hastası olan kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle 'cinsel taciz' suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


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Koronavirüs, İstanbul, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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