Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR - Son Dakika

Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR

23.03.2021 14:39

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da yarın karla karışık yağmur beklendiğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu havaların hastalıklar açısından koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur beklendiğini söyleyen meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu havaların hastalıklar açısından koronavirüsten daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Özdemir, 'Kitle şeklinde hastalıklara sebep olabileceği için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Ancak nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz' dedi.

Türkiye geneli soğuk hava etkisinin altına girdi. Yarından itibaren soğuk havanın kar yağışına dönüşeceğine dikkat çeken meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlerin koronavirüsten daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

"Bundan birkaç gün önce de İstanbul'u etkisi altına alan lodos vardı. Sıcaklık 10 dereceye kadar artış gösterdi. Şimdi tam tersi olarak çok soğuk bir hava kütlesi Karadeniz üzerinden hızlı bir şekilde indi, rüzgar kuzeyli rüzgarlara dönüştü ve hızlı bir şekilde havayı soğutmaya başladı. Karadeniz üzerinden gelen bu soğuk hava etkisi yurdumuzun üzerine soğuk havayı pompalıyor. Bu da yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kara dönüşecek demek" diyen Özdemir, kar yağışının İstanbul'da deniz kenarlarinda sulu kar yüksek ve iç kesimlerde kar yağısi ve kuvvetli ruzgar ve firtina şeklinde yoğun olarak etkisini göstereceğini ifade etti.

"KAR YAĞIŞI CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK"

İstanbul'un yüksek kesimlerinde muhakkak kar yağışı görüleceğine vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, meteoroloji ve iklim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "İstanbul'daki kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek, yavaş yavaş Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi'ne geçecek. Adıyaman, Antalya, Konya bugün çok dikkatli olmalı. Oralarda sel veya çok kuvvetli hava hadiseleri meydana gelecektir" dedi.

"KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ"

Türkiye genelinde etkili olan soğuk havaya karşı uyaran Özdemir, 'İstanbul'da sulu kar olacak ama soğuk hava var. Kalp hastaları, nefes darlığı olanlara ve bağışıklık sistemi düşük kişilere sağlık açısından olumsuz etkileri olacaktır. Bu havalar Kovid-19'dan daha tehlikeli. Kitle şeklinde hastalıkları artıracaktır. Bu olumsuzluklara sebep olduğu için ani hava değişimleri kronik hastalıkları da tetikleyecektir. Yaşlıların evden çıkmaması, trafiğe çıkılmaması lazım. Bu günleri bu şekilde geçirmemiz gerekiyor. Nisan ayından itibaren ılık ve güzel havalar bekliyoruz. Mart maalesef kapıdan baktırdı' ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA SOĞUKLAR AZALACAK

Cuma gününden itibaren soğukların yavaşlamaya başlayacağını dile getiren Özdemir, 'Cumartesi günü yüksek basıncın etkisine gireceğiz. Bununla ilgili olarak rakımın yüksek olduğu yerlerde don olaylarına da dikkat etmek gerekiyor. Yağışlara da aldanmamak lazım, kuraklık hala devam ediyor. Su kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Atık sularımızı değerlendirmemiz lazım' diye konuştu.

Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR
Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR
Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR
Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR
Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR

Meteoroloji, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN HAVA KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ; NİSANDA BAHAR GELİYOR - Son Dakika


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