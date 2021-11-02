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Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı - Son Dakika

Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı

02.11.2021 14:42

Son dakika haber... Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafriyat kamyonu ambulansa çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak yan yattı.

Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafriyat kamyonu ambulansa çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza Antakya'dan İskenderun'a girişte Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. Sabit Yurtgezen yönetimindeki 31 AAT 758 plakalı hafriyat kamyonu otoban bağlantı yolundan İskenderun'a giriş yapmakta olan ambulansı son anda fark etti ve çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak yan yattı. Yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet hastanesine kaldırıldı. İskenderun Antakya karayolu tek taraflı trafiğe kapanırken, itfaiyenin yolu temizleme çalışmalarının ardından trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Kamyon sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı
Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı

İskenderun, Antakya, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Önüne ambulans çıkan kamyon refüje çarpıp böyle yan yattı - Son Dakika


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