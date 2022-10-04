Son dakika haberleri... Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama

Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılanan açıklamada, cinayet soruşturmasında tutuklanan iki kamu görevlisi hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı ve kamu görevinden uzaklaştırıldıkları bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara'da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır. İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA, -