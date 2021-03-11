Son dakika haber... Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin cerrahlar yapmalı" - Son Dakika

Son dakika haber... Op. Dr. Celal Alioğlu: "Estetik operasyonları yetkin cerrahlar yapmalı"

11.03.2021 13:12
Son dakika haber... Op. Dr. Celal Alioğlu:

Son dakika gelişmesine göre Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu, estetik kaygılarla bıçak altına yatmayı düşünen herkesin aklında "Güzelleşmek isterken sağlığımdan olur muyum" sorusu olduğunu belirterek, "Estetik uygulamalar yetkin ellerde yapılırsa sonuç her zaman daha başarılı olur" dedi.

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu, estetik kaygılarla bıçak altına yatmayı düşünen herkesin aklında "Güzelleşmek isterken sağlığımdan olur muyum" sorusu olduğunu belirterek, "Estetik uygulamalar yetkin ellerde yapılırsa sonuç her zaman daha başarılı olur" dedi.

Günümüzde estetik ameliyatlara rağbet artarken kadınlar kadar erkekler de estetik ameliyatlara ciddi rağbet gösteriyor. Genellikle dış görünüşünden memnun olmayanların başvurduğu estetik operasyonlar ancak her zaman görsel kaygılarla yapılmıyor. Bazen de fonksiyonel nedenlerden ötürü tercih edilebiliyor. Her ne sebeple olursa olsun estetik ameliyat yaptırmayı düşünen herkesin aklında aynı sorular beliriyor: "Yaptıracağım operasyon ne kadar güvenli? Güzelleşmek isterken sağlığımdan olur muyum?" Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu, estetik operasyonların mutlaka işin uzmanı cerrahlar tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarıyor: "Estetik ameliyatlar da diğer ameliyatlar gibi değerlendirilmelidir. Ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar elbette olabilir. Ancak bu ameliyatları yetkin cerrahların yapması hem komplikasyonların düşük oranda görülmesini hem de bu durumlarla daha kolay başa çıkılabilmesini sağlar. Aksi takdirde telafisi olmayan durumlar ortaya çıkabilir."

Yanlış uygulamaların geri dönüşü olmayabilir

Op. Dr. Celal Alioğlu, uzman olmayan kişiler tarafından yapılan estetik uygulamaların risklerini şöyle anlatıyor: "Hastalar estetik operasyonlara daha iyi bir görünüme sahip olmak için başvurur. Ancak sağlıklarını emanet edecekleri uzman konusunda doğru seçim yapmazlarsa, geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Ameliyat olacağınız doktorun mutlaka yetkinliğini sorgulayın. Gerekirse uzmanlık alanını sorun. En önemlisi de ülkemizde bu ameliyatları yapmaya hukuki açıdan yetkin olup olmadıklarını kontrol edin. Son dönemde özellikle yabancı uyruklu kişiler kendilerini doktor, cerrah olarak tanıtarak hijyenik olmayan koşullarda yasadışı ortamlarda işlemler hatta ameliyatlar yapıyorlar. İnsanlarımız da maalesef ekonomik ya da başka sebeplerle bu yetkin olmayan kişileri tercih edebiliyorlar. Ameliyat sonrasında ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuz durumla başa çıkabilmek için bu alanlarda gerekli eğitimi almak şarttır. Aksi durumlarda bu komplikasyonlar daha ciddi hal alabilir ve geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlara yol açabilir."

Pandemi döneminde estetik

Pandemi döneminde estetik operasyonlara ilgi oldukça arttı.Covid-19 virüsü nedeniyle hastaların endişe taşımasının doğal olduğunu anlatan Alioğlu, ancak hastane ve ameliyathanelerde hijyen konusunda gerekli tüm şartların hassasiyetle yerine getirildiğini kaydederek, "Cerrahi işlemlerin yapılabilmesi için her koşulda azami hijyen şartları gereklidir. Aslında hijyen açısından pek değişen bir durum yok. Pandemiden önce de hijyen kurallarına çok önem veriliyordu. Şimdi ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın tüm talimatlarına bağlı kalınıyor. Hastalara operasyon öncesinde mutlaka Covid testi yapılıyor. Ayrıca hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarında çalışanlara da düzenli olarak test uygulanıyor. Sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösteriliyor. Bulaşma riski olabilecek tüm yüzeyler titizlikle temizleniyor."

Plastik, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Op. Dr. Celal Alioğlu: 'Estetik operasyonları yetkin cerrahlar yapmalı' - Son Dakika


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