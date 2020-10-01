Son dakika haber! OPEC: Belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsiz ve risklerin petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel petrol arz ve talebine ilişkin teknik bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler ile uzmanların katıldığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 salgınının petrol sektörüne olan etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, "OPEC, petrol piyasasının dengeleneceğine yönelik iyimserliğini temkinli bir şekilde sürdürüyor. Buna rağmen belirsizlik ve riskler petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edecek. Bu toplantı da dahil olmak üzere ham petrol üretimine ilişkin konulara yönelik diyaloglarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.