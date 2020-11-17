Son dakika haber: operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin tedavisi Türkiye'de devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen Derman ve Yiğit kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ameliyat edilmeleri amacıyla Londra'ya gönderilmişti. Ameliyatları başarı ile tamamlandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve 5 aydır tedavi gören kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, Yiğit ve Derman kardeşler İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan operasyonlar ile birlikte birbirinden ayrıldı. Operasyon tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi amacıyla 5 ay önce Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ülkelerine getirilen kardeşlerin tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen miniklerin 5 aylık süreçte çok büyük yol kat ettikleri açıklandı.

"SON 5 AYDA KAYDETTİKLERİ GELİŞMEYİ GÖRMEK BENİM İÇİN ÇOK MUTLULUK VERİCİ"

Londra'da ekibi ve Türk doktorlar ile birlikte, Derman ve Yiğit kardeşlerin ameliyatlarını gerçekleştiren Pediatrik Beyin Cerrahı Dr. Noor Ul Owase Jeelani, "Yiğit, Derman, aileleri ve ben ilginç bir yolculuğa çıktık. Dolayısıyla bu son 5 ayda kaydettikleri gelişmeyi görmek benim için çok mutluluk verici. Bu rehabilitasyon merkezinin muhteşem bir merkez olduğu hakkında birçok duyum almıştım ve bu müthiş merkezi ziyaret etme fırsatını ilk defa buldum. Bence hem aile hem de oğlanlar, bu kadar harika bir tesiste tedavi oldukları için ve bu kadar muhteşem doktorlar onlara tedavi ettikleri için çok şanslılar" şeklinde konuştu.

"İKİZLERİN VİDEOSUNU TÜRK BERBERİM İBRAHİM GÖSTERDİ"

Derman ve Yiğit kardeşlerin durumunu nereden duyduğu konusunun sorulması üzerine cevap veren Dr. Jeelani, "Ailemle birlikte geçen sene Ağustos ayında Antalya'da bir tatil geçirmeyi planlıyordum. Son anda rezervasyonumuzu yaptık. Çünkü bir arkadaşımız bize Antalya'yı tavsiye etmişti. 1 hafta içerisinde BBC, Pakistanlı ikizler ile ilgili bir kampanya başlatacaktı. Biz de bundan haberdar olduk ve bu ikizler Pakistanlıydı. Bu yardım kampanyası kapsamında birbirlerinden ayrılması gereken başka bir ikiz bulmamız gerekecekti. Bu yardım kampanyası için, kampanya müdürü son anda bir fotoğraf bulmaya çalışıyordu. Onlara eskiden yapılmış bir operasyondan fotoğrafla ilgili memnun olmadığımı söyledim. Çünkü bu gelecekteki bir yardım kampanyası ile ilgiliydi ve o yüzden bu eski fotoğrafı tercih etmedim. Birkaç dakika sonra berberim ile randevum vardı. Berberim Türk ve adı İbrahim. Kendisi bana Youtube'dan bir video gösterdi. Bu ikizlerin kim olduğunu öğrenmeye çalışırken gerçekten şunun farkına vardım. Bu ikizler Antalya'daymış ve önceden de belirttiğim gibi birkaç hafta sonra Antalya'ya gitmeyi planlıyorduk ve ikizler orada yaşıyormuş. Türk sağlık personeli de benimle temas kurdu bu konu ile ilgili olarak. 3 hafta sonra Antalya'daydık. Ömer bey ve Fatma hanımla tanıştık. Yiğit'le ve Derman'la da tanıştım. Böylece bu hikaye bu şekilde gelişti. Antalya'da bu ikizler ile buluşmam çok çok nadir olan bir şanstı. Müthiş bir tesadüftü. Dolayısıyla bunu Türkçe bir kelime ile tarif etmek isterim buna 'kısmet' diyoruz galiba" şeklinde konuştu.

"İKİSİNİN DE KISA SÜRE İÇERİSİNDE RAHATLIKLA YÜRÜYEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUM"

5 aylık tedavi süreci sonrasında çocuklardaki durumu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine cevap veren Jeelani, "Kendi bakış açımdan söyleyecek olursam bu 5 ay müthiş bir ilerlemenin kaydedildiği bir dönem oldu. Çocuklar Haziran'da geldiklerinde yürüyemiyorlardı. Yiğit ayağa kalkabiliyor, Derman da çok küçük bir yardımla yani elinden küçücük tutulması ile yürüyebiliyor. Fakat ikisinin de kısa süre içerisinde rahatlıkla yürüyebileceğini öngörüyorum. Önceden uygun ve düzgün bir şekilde beslenemiyorlardı. Fakat dün akşam kendileri ile akşam yemeğine çıktığımda gayet normal bir şekilde yemek yiyebildiklerini gözlemledim. Bilişsel yetenekleri ve dil becerileri de oldukça memnuniyet verici bir seviyede ilerledi. Burada Dr. Evren bey ve ekibinin çabaları kesinlikle yadsınamaz. Onlar çok müthiş bir iş başardılar" diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN BİZİM İÇİN ANLAMLI"

Yiğit ve Derman kardeşlerin 5 aylık tedavi süreçlerinin çok kapsamlı ve faydalı geçtiğini belirten Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar ise, "Biliyorsunuz bu sürecin başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri tarafından bu tedavi tamamen himaye edildi. Yapılan cerrahi operasyon çok başarılıydı ve bu operasyon sonrasındaki rehabilitasyon süreci de çok önemliydi. Sabahtan beri doktor beyle geziyoruz. Ekibimizi çok beğendi. Hastanemizi çok beğendi. Çocuklarımızın gelişimi gerçekten kayda değer. Burada tabi tek başımıza biz değil büyük bir ekip çalışıyor. Beyin Cerrahisinden Pınar Özışık hocam, rehabilitasyon ekibi, burada konuşma terapistlerimiz var fizyoterapistlerimiz var, iş uğraşı terapistlerimiz var, uyutma terapistlerimiz, çocuk gelişim uzmanlarımız, psikologlarımız var. Yani oldukça kompleks bir ekip halinde çalışıyoruz. Bu dünyada örneği az rastlanır bir şey. Yani bu kompleks çok önemli. Dr. Jeelani de bunu ifade etti. İleriye dönük de bu şekilde ikizler konusunda, biliyorsunuz dünyada 50 binde 1 görülüyor bu olay. Gerçekleşirse rehabilitasyon sürecinde biz de kendilerine destek verme sözü verdik ve kendisi de memnuniyetini belirtti. Çocuklarımız gün geçtikçe gelişiyor. Şöyle düşünün; bu çocuklarımız daha gelişme evresinde. Yani yürümeleri için bir süreç gerekiyor. Bu çocuklar dezavantajlarını kaybedip gitgide avantaja çeviriyorlar şu an. Bu çok önemli, gitgide yaşıtlarını yakalama yolunda ilerliyorlar. Her geçen gün bizim için anlamlı" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek - Ömer Çetin/İHA)