Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede - Son Dakika

Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede

24.12.2020 15:53
Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede, System.String[]

Son dakika haberleri: ORDU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 7'si, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

ORDU'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 7'si, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bankaya ait POS cihazı ile pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede
Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede
Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede

Göç İdaresi Müdürlüğü, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ordu'da 10 DEAŞ şüphelisinden 7'si sınır dışı, 3'ü adliyede - Son Dakika


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