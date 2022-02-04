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Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika

Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

04.02.2022 00:39

Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı İki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı Ordu'da, iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı, her 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

İki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

ORDU - Ordu'da, iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı, her 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Gülüşan K. idaresindeki 52 ACP 844 plakalı otomobil, Muttalip D. idaresindeki 52 AL 937 plakalı minibüs ve Eray Ö. idaresindeki 01 AAR 322 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yolda takla atarken diğer araçlar ise büyük çaplı hasar oluştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, kazada sürücüler ile birlikte 3 araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki devlet ve özel hastanelere götürüldü.

Bu sırada vatandaşlar, kaza bölgesinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için megafon ile sürekli olarak anons yaptı. Yolun bir süre alternatif güzergahtan sağlandığı kazada araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı
Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı

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Otomobil, Minibüs, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 3 araçlık zincirleme kaza: 9 yaralı - Son Dakika


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