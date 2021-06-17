Son dakika haber... Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde bir binanın 4. katında Hüseyin D'ye ait dairede yangın çıktı. Çatıya da sıçrayan yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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