Son dakika haber | Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber | Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

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ORDU - Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalarak serinlemek için, yasaklı alanda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların sürüklediği B.A. (15), gözlerden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Ekipler yardımıyla yaklaşık 25 dakika sonra sudan çıkartılan B.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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