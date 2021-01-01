Son dakika haber! Ordu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yangın çıkan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambargürgen Mahallesi'nde Ümit Aydemir'e ait bahçede bulunan tek katlı ahşap ahır ve samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi de iki su tankı ile çalışmalara destek verdi.???????

Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.