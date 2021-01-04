Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı - Son Dakika

Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı

04.01.2021 18:36
Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı, System.String[]

Son dakika haber: Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Belediyesi tarafından Durugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Belediyesi tarafından Durugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulundu.

Durugöl Mahallesi'nde, Altınordu Belediyesi'ne ait 5 bin 152 metrekarelik alan üzerinde oluşturulan ve içerisinde yaya geçidi, temsili demiryolu geçidi, döner kavşak, tırmanma şeridi, tünel, trafik sinyalizasyon sistemi, uyarı ışıkları, 276 adet minimalize edilmiş trafik işareti levhaları gibi trafik eğitim sistemlerinin yanında 90 kişilik sinema salonu, kafeterya, kauçuk zeminli çocuk oyun alanı, bisiklet yolları ve yeşil alanlar bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda inceleme yapan Vali Tuncay Sonel, parkın yapım süreci ve fonksiyonları hakkında Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'den bilgi aldı.

Trafik Eğitim Parkı'nın, öğrencilerde ve çocuklarda trafik bilicinin artmasını sağlayacağını ifade eden Vali Tuncay Sonel, parkın bir önce hizmete alınarak, çocukların ve öğrencilerin istifadesine sunulmasını istedi.

Trafik Eğitim Parkı'nın açılışa hazır olduğunu dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Yapımını tamamlamış olduğumuz Trafik Eğitim Parkı'mızı, pandeminin sona ermesiyle birlikte hizmete açmayı planlamıştık. Bu eğitim merkezi, çocuklarımıza, öğrencilerimize, halkımıza güzel bir hizmet verecektir" diye konuştu.

Böylesine anlamlı bir parkı şehrimize kazandırmasından dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i kutlayan Vali Tuncay Sonel, "Burada çocuklar ve öğrenciler hem eğlenecekler, hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Böylece çocuklarımızda, öğrencilerimizde trafik bilinci daha da artmış olacak. Parkın yapımında emeği geçenleri kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı
Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı
Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı
Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı

Altınordu Belediyesi, Aşkın Tören, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ordu'da çocuklar için trafik eğitim parkı - Son Dakika


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