Son dakika haber... Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da arkadaşlarıyla gittiği Atatürk Mahallesindeki plajda serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan Ömer Mustafa Çoban (15), Ünye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Çoban, sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünye ilçesi Atatürk Mahallesindeki plaja arkadaşlarıyla giden ve denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince denizden çıkartılan Çoban, Ünye Devlet Hastanesine ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.