Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
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Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti

06.05.2022 17:11
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti

Son dakika haberler: Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan park tartışmasının büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan park tartışmasının büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yana dükkanları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen oto lastikçi Mehmet B. ile çiğköfteci dükkanı işleten Tuncay Gümüş arasında araç park yeri yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B., Tuncay Gümüş isimli şahsa tabanca ile 6 el ateş açtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, Tuncay Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı gerçekleştirilen Mehmet B. gözaltına alınırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti
Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti

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Akkuş, Esnaf, Silah, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ordu'da esnafın park kavgası cinayetle bitti - Son Dakika


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