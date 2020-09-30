Ordu'da fuhuş yaptığı tespit edilen 19 kadın hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimde, fuhuş yaptığı iddia edilen 19 kadın yakalandı.
Emniyete götürülen 19 kadın hakkında İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun kararına istinaden, Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğinde işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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