Üye Girişi
Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

02.07.2021 12:04
Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık bahçesine giren minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık bahçesine giren minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Midilli (46) yönetimindeki 52 LG 551 plakalı minibüs, Kocaman mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Fatma Midilli, Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Midilli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İkizce ilçesi Diyek Mahallesi'nin muhtarı olan Midilli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Ünye ilçesindeki hastaneye muayene olmaya gittiği, aracı kullanırken kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Minibüs, Fındık, İkizce, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik 13:42 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar 13:03 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir 11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti 11:16 Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

Son Dakika Haberleri
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:41 Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler         
13:50
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım         
13:02
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi         
11:30
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 14:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement