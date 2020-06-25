Son dakika haber: Ordu'da iki baykuş yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu'da iki baykuş yavrusu koruma altına alındı

Son dakika güncel haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasına sıkışan baykuş yavruları koruma altına alındı.

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Eskikızılcakese Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından evin çatısında baykuş yavruları olduğunu fark ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine çatıda sıkışan iki baykuş yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden alındı.

Özel bir kliniğe getirilen baykuş yavrularını muayene eden Veteriner Hekim Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baykuş yavrularının durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Aydın, yavrulardan birinin beslenme bozukluğuna bağlı zayıf olduğunu ve ek desteklerle sağlığına kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Yıldırım ise baykuş yavrularının 3 gündür anneleri tarafından alınmadığını, çatıda mahsur kaldığını anlattı.

Yıldırım, ilk müdahalesi yapılan baykuş yavrularını koruma altına aldıklarını, uçma kabiliyeti kazandıktan sonra doğa ile buluşturacaklarını kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ordu'da iki baykuş yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

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