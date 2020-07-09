Son dakika haber: Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.

Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ORDU - Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 26 FU 029 plakalı otomobil ile E.Y. idaresindeki 34 YA 6917 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve her iki araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardaki sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü, bu sırada ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen araçlar çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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