Son dakika haber! Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

27.04.2022 17:09
Son dakika haber! Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçedeki inşaattan yaklaşık 150 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin M.T. ile K.K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.T. ile K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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