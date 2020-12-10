Son dakika haber! Ordu'da işlek caddelere HES kodu uygulaması ile giriş yapılabilecek - Son Dakika

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı caddelere HES kodu uygulaması ile giriş yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Ordu'da, salgınla mücadele doğrultusunda yeni ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde 19 ilçede denetimler sürerken şehrin kalabalık noktalarında da maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Altınordu ilçesinde çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde giriş-çıkış noktalarına bariyer konuldu.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Eylül'de Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yaya trafiğinin yoğun olduğu söz konusu caddelerde sigara içme yasağı getirildiğini anımsattı.

Bu caddelerde sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla yeni tedbirlerin alındığını belirten Sonel, "İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 11 Aralık Cuma gününden itibaren bu caddelere giriş kontrollü ve HES kodu uygulaması ile yapılabilecek." ifadesini kullandı.