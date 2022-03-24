Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü

24.03.2022 11:25
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü

Ordu'da Sinan Ş. doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli ile yaşadığı evde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Sinan Ş. kız arkadaşını iple boğdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin hastaneye kaldırdığı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş. (36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli (22) ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin bir süre sonra arasında sabaha karşı tartışma çıktı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

İP İLE BOĞMUŞ

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.'nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
YORUMLAR
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Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi Muhsin dede yıllarını bu değirmene verdi Altınordu'da özel çocuklar unutulmadı Altınordu'da özel çocuklar unutulmadı

Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Doğum, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü - Son Dakika


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