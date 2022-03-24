Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü

24.03.2022 12:20

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü.

Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü

ORDU - Ordu'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece Sinan Ş.(36), doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli ile yaşadığı evde buluştu. İddiaya göre, alkol alan çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Bu sırada Eda Evli, polisi aramak istedi ancak çantasını Sinan Ş.'nin aracında unuttuğu için arayamadı. Sinan Ş.'nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması'nı indiren Eda Evli'nin butona basması sonucu olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipler, olay yerine geldiklerine eve camdan girerek, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu.

Boğazından sıkarak öldürmeye çalışmış

Boğazından ip benzeri bir cisim ile boğulan kadını bulan ve durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı Sinan Ş.'nin olay yerinde polise teslim olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Ş.'nin yaşadığı evde ve aracında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadının cenazesi ise otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü
Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü

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Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü Altınordu'da özel çocuklar unutulmadı Altınordu'da özel çocuklar unutulmadı

Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Doğum, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ordu'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü - Son Dakika
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