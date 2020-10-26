Son dakika haber: Ordu'da kamyonetin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soner İncedayı yönetimindeki 52 KD 748 plakalı kamyonet, Dumlupınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Cemil Yalman'a çarptı.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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