Son dakika haber! Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, E.D. (34) idaresindeki 52 AF 713 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Cevizdere Mahallesi'nde yürüyen Engin Tombul'a (33) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tombul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Tombul'un cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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