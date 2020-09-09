Son dakika haber! Ordu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başladı - Son Dakika

Ordu'da, sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alarak projelendirilen kentsel dönüşüm için çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in sağlıklı, güvenli ve modern yapılarla model bir il oluşturmak için düğmeye bastığı projenin ilk olarak Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan küçük sanayi sitesinden başlayacağı belirtildi.

Vatandaşların talepleri ve görüşleri dikkate alınarak hayata geçirilecek proje için istişare çalışmasının yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen'in destekleriyle yürütülecek projenin 19 ilçede hayata geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Şen'in şu ifadelerine yer verildi:

"19 ilçede çalışmaları hayata geçireceğiz. Otopark, yeşil alan ihtiyaçlarımız var. Köhneleşmiş yaşam riski taşıyan binalarımız var. Vatandaşlarımızın bize vereceği destek ve kendi iç finans sistemimizle hiçbir yerden maddi bir yardım olmadan bir dönüşüm modellemesini yapmak durumundayız."

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz ise sürecin başında olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in kentsel dönüşümden istediği daha yaşanabilir ve güvenli bir kent oluşturmak. Geçmişte başlanan bir süreç olmuş ancak birtakım sıkıntılar yaşanmış. Başkanımıza olan teveccüh ve güven çok fazla. Biz de bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Bu güveni de boşa çıkarmak istemiyoruz. İnşallah kentsel dönüşümü bu şehirde yakın zamanda başlatacağız. Yıl başına kadar öncelikle küçük sanayi sitesinin olduğu yerde hayata geçirmeyi planladığımız çalışma kapsamında esnafı belirlediğimiz yeni alana taşımak istiyoruz. Daha sonra projeyi deklare ederek ilde kentsel dönüşüm çalışmasının startını vermek istiyoruz."