Son dakika haber: Ordu'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
07.11.2020 16:53
Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik ilçede operasyon düzenledi.
Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 100 mililitrelik 35 şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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