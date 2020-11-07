Son dakika haber: Ordu'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, bir evde yaptıkları aramada, 100 mililitrelik 35 şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.