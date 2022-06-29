Bu kapsamda ilçelerdeki 2 depo, 1 iş yeri ile dağıtımda kullanılan 6 araçta yapılan aramada, 4 bin 68 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmaları takibe aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ordu'da sahte ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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