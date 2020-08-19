Son dakika haber! Ordu'da Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümündeki karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı belirtildi.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla Sayacatürk Mahallesi ile ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bazı kararların alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla 17 Temmuz 2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 110 nolu kararında, Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi için 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmış, 4 Ağustos 2020 tarih 123 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla Yukarı İskenli sokak hariç karantina sonlandırılmış ve 8 Ağustos 2020 tarih 127 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla Yukarı İskenli sokaktaki 7-69-75-81-84-90-91-115 nolu binalar hariç olmak suretiyle karantina sonlandırılmıştır. Yukarı İskenli sokaktaki 7-69-75-81-84-90-91-115 nolu binalar karantina tarihinden itibaren 14 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 18 Ağustos 2020 Salı günü 24.00'den itibaren sonlandırılmasına karar verilmiştir."