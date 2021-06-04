Ordu'da şehit aileleri ve gaziler yeni dernek binasında ağırlanacak - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi, Altınordu ilçesindeki yeni yerinde hizmet verecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski otogar binası içerisinde yer alan şube, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in verdiği söz ile yakında yeni yerinde hizmet verecek.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 160 metrekare alanda daha modern ve konforlu şartlarda hizmet verecek yeni derneğin inşasında son aşamaya geçildi.

Çalışmaları inceleyen Başkan Güler, ülkenin ve milletin gururu olan şehitlerin aileleri ile gazilere yeni yer sözü verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Civil Irmağı kenarına mükemmel bir yer yaptık. Onlar burada dinlenecek, hatıralarını yad edecekler. Kendileri de bu durumdan oldukça mutlular. Tabi bu güzel gelişmeleri görünce biz de mutlu olduk. Bütün güzellikler onlara feda olsun. İnşallah bundan sonraki günlerini daha anlamlı geçirecekler. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum."