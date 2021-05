Ordu'da şehitliklere duygusal ziyaret - Son Dakika

ORDU'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitliğe gelerek dua eden şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki Garnizon Şehitliği'ni şehit yakınları ziyaret etti. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizledikten sonra Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şehit çocukları da babalarının mezarlarının başında dua okudu. Duygusal anların yaşadığı ziyaretlerde bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

'KARDEŞİME KAVUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM ' Mardin 'de teröristlerce yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 2010'da şehit düşen Uzman Çavuş Zeki İnan'ın kız kardeşi Vicdan Çiçek, kardeşini çok özlediğini belirterek, "Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kardeşimi çok seviyorum her şeyden önce. Allah mekanını cennete kavuştursun. Vatanımızın birliği bozulmasın, dünyamızın huzuru bozulmasın. İnsanlar her yerde mutlu yaşasınlar istiyorum. Kardeşime kavuşmayı çok istiyorum. Çok özledim onu. Milletimizin, vatanımızın, bayrağımızın değerini bilelim. O kadar rahat yaşıyoruz ki, bütün dünya kan revan içindeyken biz ülkemizde huzur içinde yaşıyoruz. Bunun değerini bilelim istiyorum. Gafletten uyanalım istiyorum. Her şey için çok geç olmasın" dedi.'HER ZAMAN İÇİMİZDE ' Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 yıl önce PKK 'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın ablasının kayınvalidesi Gülbahar Biçer ise, "Her zaman hüzünlüyüz. Her zaman duacıyız. Allah'ım onları başımızdan eksik etmesin. Biz onların sayesinde burada yaşıyoruz. Çok acı bir şey. Onlar bizim sadece bir bayramda değil, her zaman içimizde, kalbimizde. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Sadece dua ediyoruz" diye konuştu.'ACISI DÜN GİBİ İÇİMİZDE'

Şehit Erdal Demir'in babası Adem Demir de, "İçimiz çok yanık. Oğlum 2001 yılında şehit oldu. Daha dün gibi içimizde acısı var. Bu da Allah'ın yazısı. Her bayram böyleyiz. Devletimize şükürler olsun. Bize şehit babası olarak bakıyorlar" dedi.