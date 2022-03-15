Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü

15.03.2022 08:33
Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü

Son dakika haberine göre Ordunun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Ordunun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ilışar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sevim (70) ile Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çifti yatarken buldu. Yapılan kontrolde ise yaşlı çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Mesudiye, Jandarma, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü - Son Dakika


Son Dakika
08:31 Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı
08:29 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in locasını bastılar! Fanatik Galatasaraylı oyuncu karakolluk oldu!
08:19 Meteoroloji yeni kar dalgası için gün verdi! 15 Mart hava durumu tahminleri!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:59 Rus komutan Zolotov: İstediğimiz kadar hızlı gitmiyor
01:00 Rıdvan Dilmen, Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı! Taraftarlar eleştiri yağdırdı
00:58 5 milyon kişi çıkacak sonuca kilitlendi! EYT'lilerle ilgili düzenleme çarşamba günü masaya yatırılacak
00:54 Beşiktaş-Galatasaray maçında penaltı tartışması yaşandı! Eski hakem Deniz Çoban net konuştu
00:40 Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 08:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Ordu'da soba faciası: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement