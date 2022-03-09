Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler - Son Dakika
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Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

09.03.2022 13:40
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki sürücü hastane direğine çarparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden iki sürücü hastane direğine çarparak durabildi.

Kaza, Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Nurettin Tanlak idaresindeki 41 NA 371 hafif ticari araç, Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan ışıklarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Erdal Öztürk idaresindeki 52 ABK 827 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç, Ünye Devlet Hastanesi'nin girişinde bulunan beton direğe çarptı.

Kaza anında bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir farklı kazanın önüne geçerken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler
Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler

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Tragger, Hastane, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Ordu'da trafik kazası: Araçlar hastane girişindeki beton direğe çarparak durabildiler - Son Dakika
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