Son dakika haber! Ordu'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Atatürk Mahallesi mevkisinde, Okan Şirin (22) yönetimindeki 55 ST 814 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kaldırıma çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şirin, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şirin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.