Son dakika haber | Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı

10.10.2022 15:46
Son dakika haber | Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı

Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tekkiraz Mahallesi mevkisinde, Gökhan Y. (38) yönetimindeki 52 PB 821 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ünye-Akkuş-Niksar yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Tekkiraz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ordu'da tuğla yüklü kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı - Son Dakika
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