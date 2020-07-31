Son dakika haber! Ordu'da üretilen fındık işleme makineleri 5 ülkeye ihraç ediliyor

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, fındık işleme tesislerinde kullanılmak üzere imal edilen farklı modellerdeki makineleri yurt dışına ihraç ediyor.

Kentte Karapınar Mahallesi'nde 2002 yılında kurulan firma, zamanla devlet teşviklerinden yararlanarak işçi sayısını artırıp ekipmanlarını yeniledi.

Firma, fındık işleme tesislerinde kullanılmak üzere imal edilen farklı modellerdeki makineleri ilk olarak Azerbaycan ve Gürcistan'a ihraç etti.

Ardından Ar-Ge çalışmalarıyla kendisini geliştiren firma, ürettiği makineleri fındık ihracatının en çok yapıldığı ülkeler İtalya, Almanya ve İspanya'ya da satmaya başladı.

Firma sahibi Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, İstanbul'da bir dönem çalıştıktan sonra memleketine yatırım için kolları sıvadığını belirterek, küçük ölçekte kurduğu işletmesini bir süre sonra devlet teşvikiyle büyüttüğünü söyledi.

Bir süre iç pazar için yaptıkları makineleri daha sonra yurt dışına ihraç etmeye başladıklarını anlatan Yılmaz, şu anda İtalya, Almanya ve İspanya'nın yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'a da ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, söz konusu ülkelerden ciddi oranda yeni makine talebi geldiğini ifade ederek, hedeflerinin ülke sayısını kısa sürede artırmak olduğunu vurguladı.

Fındığın yanı sıra ceviz ve susam için de kullanılmak üzere yeni makineler üzerinde Ar-Ge çalışması yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, yakın zamanda bu makineleri iç pazarın yanı sıra yurt dışına göndermeyi amaçladıklarını aktardı.

"Devlet desteğinin karşılığını vermeye çalışıyoruz"

Meslek lisesi mezunu Yılmaz, kendi imkanlarıyla kurduğu işletmesinde ihracat yapma boyutuna ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "İhracat yaparak devletimize, milletimize faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Özellikle üretimde kullandığımız makinelerimizin yenilenmesinde bizlere çok ciddi desteklerde bulundu. Şimdi biz yapılan bu desteğin karşılığını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Firmaların talepleri doğrultusunda fındık işleme tesisini kurup eğitimlerini de verdiklerini belirten Yılmaz, "Dünyada fındık üretiminde lider ülke Türkiye. Lider ülkeden fındık ihracatının yanında makine de ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur verici bir durum." diye konuştu.

Yılmaz, bir makineyi yaklaşık 70 iş gününde imal edip teslimini yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Dünyaya buradan ürün satmak oldukça başarılı bir durum"

Ordu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek ise yurt dışına fındık işleme tesisleri kuran firma yetkililerini kutladı.

Bu firmadan önce hem Ordu hem de çevre illerdeki fındık fabrikalarının makineleri yurt dışından aldığını ifade eden Şimşek, "Ordu artık bu firmamız sayesinde yurt dışından makine alır değil, satar duruma geldi. Arkadaşlarımız bu ihracatla ülkemize döviz kazandırıyor. Dünyaya buradan ürün satmak oldukça başarılı bir durum." dedi.