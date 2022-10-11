İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Aybastı , Ünye Fatsa , Altınordu ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 32 fram metamfetamin ile 39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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