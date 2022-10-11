Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

11.10.2022 17:08
Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu'da, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1 kişi tutuklandı, 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Aybastı, Ünye Fatsa, Altınordu ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 32 fram metamfetamin ile 39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu hakkında işlem yapılan 1 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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