Son dakika haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 gram kubar esrar maddesi, 4 sentetik hap ve 9 milimetre çapında 28 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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