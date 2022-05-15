Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü

15.05.2022 23:50
Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü

Son dakika habere göre Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fizme Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte ormanlık alana ağaç kesmeye giden Hüsne Alçın'ın (66) üzerine, parçalanan kütüklerden birisi yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Ordu'da üzerine kütük devrilen kadın hayatını kaybetti Ordu'da üzerine kütük devrilen kadın hayatını kaybetti Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü Son dakika... Kestiği ağacın altında kalıp, öldü Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü Son dakika... Devrilen ağacın altında kalan adam öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel suları altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:54:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement