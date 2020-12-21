Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı

21.12.2020 13:21
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı, System.String[]

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının en fazla arttığı beş ilden birisi olan Ordu'da, tedbirlerle birlikte artışın kontrol altına alınarak yüzde 50 oranında azalldığı belirtildi.

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının en fazla arttığı beş ilden birisi olan Ordu'da, tedbirlerle birlikte artışın kontrol altına alınarak yüzde 50 oranında azalldığı belirtildi. Kentte birkaç hafta önce kırmızı olan Hayat Eve Sığar (HES) haritası da yeşile dönmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde koronavirüs vakalarında yüzde yüz artışın yaşandığı bildirilen Ordu'da, vaka sayıları yüzde 50 oranında düşüşe geçti. Kentte birkaç hafta önce kırmızı olan Hayat Eve Sığar (HES) haritası da yeşile dönüyor. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki işlek caddelerde polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri devam etti. İnsan yoğunluğunun olduğu caddelerde güvenlik güçleri HES kodu olmayan vatandaşların caddeye girişine izin vermedi.

Ordu Halk Sağlığı Başkanı Fatih Aydın, hafta sonları uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte kentte vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Kurallara uyulduğu sürece vakaların önüne geçebileceğini ifade eden Aydın, "İlimizde koronavirüs vaka sayılarında geçtiğimiz haftalarda yüzde yüz bir artış yaşanmıştı. Bakanımız da yaptığı açıklamalarda bu artışa dikkat çekmişti. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilimizde vaka sayılarında ciddi bir düşüş meydana geldi. Yaklaşık yüzde 50 düşüş söz konusu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi kısıtlamalardır. Bununla birlikte kış aylarının gelmesiyle,  okulların kapanmasıyla, insanlar birbirlerinden biraz daha uzak duruyorlar. Bu da bizim vaka sayılarımızın düşmesinde etkili" dedi.'HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR'Hastanelerdeki kapasite artışının ardından doluluk oranlarında da azalma olduğunu belirten Aydın, "Sağlık teşkilatı olarak gerek saha ekiplerimizle, hastanelerimizle, filyasyon ekiplerimizle tam kadro vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu anlamda her ihtimale karşı hastanelerde kapasite artışına gittik. Bu bizim hastanelerdeki doluluk oranlarımızı da düşürmeye başladı. Şu anda oldukça iyi gidiyoruz. Vaka sayılarının düşüşü de bu konu da bizi destekledi" diye konuştu.'FİLYASYON EKİPLERİNE DOĞRU BİLGİ VERİLMELİ'Kentteki filyasyon ekiplerinin sayısını 200'e çıkarttıklarını ifade eden Aydın, "Filyasyon ekiplerimizin sayısını da arttırdık. 200'e yakın filyasyon ekibimiz var. Bu Ordu için ciddi bir rakam. Vatandaşlarımız artık öğrendiler; hanelere ve evlere kadar giden, insanları bilgilendiren, numunelerini alan, ilaçlara başlatan timlerimiz var. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; lütfen ekiplerimize doğru bilgiyi veriniz. Filyasyon ekiplerimize temas ettiğiniz kişiyi doğru olarak söyleyiniz ve size verilen ilaçları mutlaka söylendiği gibi kullanınız" şeklinde konuştu.Olası bir vaka artışına yönelik hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Aydın, "Vaka sayılarındaki düşüş bize daha fazla tedbir almamız için fırsat sunuyor ve biz bu fırsatı değerlendiriyoruz. Bir rehavete kapılma asla yok. Sağlık ordusu, Ordu'yu korumak için göreve hazır bir şekilde beklemekte." dedi.VAKA DÜŞÜŞÜ VATANDAŞLARI DA SEVİNDİRDİKentte yarı yarıya düşen vaka sayıları vatandaşları da sevindirdi. Kent sakinlerinden Abdulkadir Yargıç, "Vaka sayılarının düşmesi sevindirici ama tedbiri elden bırakmamalıyız. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekilde hayatımızı devam ettirmemiz lazım" ifadelerinde bulundu.Hamdi Memiş ise, "Kurallara uyuluyorsa mis gibi oluyor" diyerek, "Kuralsız dışarı çıkılmıyor. Maskemi takıyorum, kalabalıktan gideceğim yere ara sokaktan gidiyorum. Yoğunluğun olan yerlerden kaçıyorum" dedi.

Naim Soğuk da, "Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması çok iyi oldu. Biraz daha devam ederse kısıtlamalar inşallah virüsü yeneceğiz." dedi.


Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar, Aydın, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ordu'da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı - Son Dakika


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