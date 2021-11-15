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Son dakika haber: Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika

Son dakika haber: Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı

15.11.2021 16:29
Son dakika haber: Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı

Son dakika haberler... Ordu Emniyet Müdürlüğü, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü, telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcıların telefonla aradıkları şahıslara farklı yönleriyle suç isnat etmeye çalıştığına dikkat çekti.

Bu dolandırıcılık yöntemlerine dikkat

İletişim yoluyla dolandırıcılık yapanların vatandaşları terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği, operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak dolandırmaya çalıştıkları vurgulandı.

Para istenmesine karşı dikkatli olun

Bunların yanı sıra dolandırıcı şahısların kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşların telefon ekranında 112 tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazandığı, daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına para havale edilmesini ya da para ve altınları çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmayı istedikleri belirtilerek vatandaşları uyanık olması istendi.

Hiçbir kamu personeli para ve ziynet eşyası talep edemez

Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaşlardan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmeyeceğini, bu sebeple kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırılmasını veya bir yere para, altın bırakılmasını isteyenlere asla inanılmaması istendi.

Böyle durumlarda telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik oluşturma amaçlı senaryolara katiyen itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada böyle bir durumla karşılaşmanız halinde öncelikle görüşmeyi sonlandırarak lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin ya da en yakın Emniyet Birimine müracaat edilmesi istendi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara broşür dağıtarak ve medya üzerinden yayınlar yaparak iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunmaya devam ediyor. - ORDU

Son dakika haber: Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Asker, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika


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