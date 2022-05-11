Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü

11.05.2022 23:00
Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü

Son dakika 3. sayfa haberi... Ordu Valiliği, İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarparak şehit olan Ordulu polis memuru Hüseyin Duman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ordu Valiliği, İstanbul'da şüpheli araç kovalarken tıra çarparak şehit olan Ordulu polis memuru Hüseyin Duman için başsağlığı mesajı yayınladı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı. Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ünyeli polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 24 yaşındaki Ünyeli Şehit Yunus Polisi Hüseyin Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

Acı haberi Ordu Valiliği duyurdu

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul-Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayıp şüpheli kaçan aracın takibi sırasında kaza yaparak şehit olan Ordu-Ünyeli hemşehrimiz Kahraman Polisimiz Hüseyin Duman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü

YORUMLAR
500
Son dakika! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı Son dakika! Polisin şehit olduğu olayda kaçan yaşı küçük sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı İdlib Şehidi İbrahim Tüzel'in ismi kütüphaneye verildi İdlib Şehidi İbrahim Tüzel'in ismi kütüphaneye verildi

Hüseyin Duman, Ordu Valiliği, Şehit, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika


Son Dakika
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ordu'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement