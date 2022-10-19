Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi - Son Dakika
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Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi

19.10.2022 11:22

-Patiklerin gönderildiği hastanenin dış görüntüsü -Patiklerin gönderildiği yeni doğan yoğun bakım servisi girişi -Hemşirelerin patikleri ellerinde tutarak göstermesi (yakın plan) -Kutuda gönderilen patikler ve mektup -Patiklerin bebeklere giydirilmesi -Yoğun bakım servisindeki küvözler...

-Patiklerin gönderildiği hastanenin dış görüntüsü

-Patiklerin gönderildiği yeni doğan yoğun bakım servisi girişi

-Hemşirelerin patikleri ellerinde tutarak göstermesi (yakın plan)

-Kutuda gönderilen patikler ve mektup

-Patiklerin bebeklere giydirilmesi

-Yoğun bakım servisindeki küvözler

-Başhekim Uzm.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu'nun açıklaması Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi

Beyşehir Devlet Hastanesine ulaştırılan kolideki mektuptan:

"Karamanlı olan annem 2005 yılında hastanenizde vefat etti. Annemin ve tüm salgında vefat edenlerin hayrına, durumu iyi olmayan annelerin bebeklerine hediye ederseniz çok mutlu olurum"

KONYA - İzmir'de yaşayan hayırsever Ayfer Dikmen, yoksul ailelerin bebekleri için ördüğü patikleri, daha önce annesinin vefat ettiği Konya'daki hastaneye gönderdi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne bir süre önce içinde teşekkür mektubu bulunan bebek patiklerinin bulunduğu bir paket getirildi.

Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Sıtkı Küçükbuzcu, gazetecilere, paketi gönderen Ayfer Dikmen'i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Dikmen'in hediye olarak gönderdiği bebek patiklerinin annelere teslim edilmeye başlandığını aktaran Küçükbuzcu, "Ayfer Hanım'a duygu ve düşüncelerinden dolayı tüm sağlıkçılarımız adına çok teşekkür ediyorum. 17 yıl önce annesini hastanemizde kaybettiğini ifade ediyor. Emaneti emin ellerdedir, hiçbir kuşkuları olmasın. Hayırlarını Allah kabul etsin inşallah." ifadesini kullandı.

"Göndermiş olduğum minik hediyeleri salgın döneminde dualarla ördüm"

Dikmen'in, "Kutuyu teslim alan sayın sağlık görevlisi" cümleleriyle başlayan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle salgın döneminde göstermiş olduğunuz üstün fedakarlık ve başarıdan ötürü şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına sonsuz minnettarlığımı bildirmek isterim. Göndermiş olduğum minik hediyeleri salgın döneminde dualarla ördüm. Karamanlı olan annem 2005 yılında hastanenizde vefat etti. Annemin ve tüm salgında vefat edenlerin hayrına durumu iyi olmayan annelerin bebeklerine hediye ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden binlerce teşekkürler. Sanırım kargoyu teslim aldığınızda Mevlit Kandili olacak, bir teşekkür, bir kandil hayrı, ağız tatlılığı, çam sakızı çoban armağanı kahvenizin yanına. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İzmir'den selamlar, saygılar."

Kaynak: AA
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Konya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi - Son Dakika

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