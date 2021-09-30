ANKARA merkezli 20 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 96 kişiden, örgüt lideri Ensari Varlık'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklandı. Varlık'ın, kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polise, "Bunun üstüne yok. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Aktif makinelerden geçmez" diyerek sahte dolar pazarladığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta düzenlediği sahte para operasyonda gözaltına alınan 96 şüpheliden 63'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt lideri Ensari Varlık'ın da bulunduğu 14 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.