Son dakika haber: Orhangazi, endüstriyel nişasta ile küresel ligde yerini alıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Orhangazi, endüstriyel nişasta ile küresel ligde yerini alıyor

14.10.2020 13:45
Son dakika haber: Orhangazi, endüstriyel nişasta ile küresel ligde yerini alıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cargill'in Bursa Orhangazi'deki üretim tesisi, Haziran 2019-Mayıs 2020 döneminde ihracatını iki katına çıkarırken, aynı dönemde yapılan toplam ihracat yüzde 100 artarak 134 milyon liraya ulaştı.

Cargill'in Bursa Orhangazi'deki üretim tesisi, Haziran 2019-Mayıs 2020 döneminde ihracatını iki katına çıkarırken, aynı dönemde yapılan toplam ihracat yüzde 100 artarak 134 milyon liraya ulaştı.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, ürettiği yerli ve milli endüstriyel nişastayı 18 ülkeye ihraç eden Cargill, yapmayı planladığı yeni yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkararak, Bursa ve Orhangazi'yi endüstriyel nişastanın ihracat merkezi yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, yerli mısırı en ileri teknolojiyle işleyerek elde ettiği ve Almanya, İtalya, İsviçre, Hindistan ve Mısır dahil 18 ülkeye tedarik ettiği ve kağıttan inşaata kadar pek çok farklı alanda kullanılan endüstriyel nişasta ile ihracat atağı yaptı.

Orhangazi tesisinin Haziran 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında yaptığı toplam ihracat yüzde 100 artarak 134 milyon liraya ulaşırken, endüstriyel nişasta ihracatı iki katına çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, yapmayı planladıkları yeni yatırımla tesisin endüstriyel nişasta üretim kapasitesini iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Bu alanda Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini ikame etmeye hazırlandıklarını aktaran Tarakçıoğlu, Orhangazi'yi endüstriyel nişasta ihracat merkezi yapacaklarını belirtti.

Tarakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın, dünyada ticareti olumsuz yönde etkiledi. Bu dönemde Orhangazi tesisimizde önemli bir çıkış yapmamız, Türk çevikliğinin ve çalışkanlığının en güzel örneği oldu. Ülkemize inanarak yıllarca Orhangazi'ye yaptığımız yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımı sayesinde, kendi ülkemizin çiftçilerinin yetiştirdiği ürünleri katma değeri son derece yüksek ürünlere dönüştürüp, dünya ile buluşturuyoruz.

Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki büyük sanayi kuruluşları bizim nişastamızı tercih ediyor. Planladığımız yeni yatırımla birlikte Bursa'nın ve Orhangazi'nin dünya pazarlarındaki bilinirliğini daha da artıracağız. Yükselen ihracat geliriyle birlikte bölgenin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerimizi de sürdürerek, Orhangazi'nin geleceğini el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz."

394 milyon lira değerinde ithal ikamesi nişasta üretilecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, Orhangazi tesisinde yılda 276 milyon lira değerinde ithal ikamesi endüstriyel nişasta üretiliyor.

Üretim kapasitesinin iki katına çıkmasıyla birlikte, 2021 yılında bu değerin 394 milyon lira değerine ulaşması planlanıyor.

Türkiye'de ilk kez Cargill tarafından yerli kaynaklarla üretilen endüstriyel nişasta, kağıt, oluklu mukavva, kimya, imalat sanayi, tekstil, inşaat, savunma sanayi ve enerji gibi sektörlerde bağlayıcı ve yapıştırıcı işlevi görüyor.

Cargill, Türkiye'deki endüstriyel nişasta pazarının da yüzde 35'ini karşılarken, kağıt ve inşaat sektörlerine tedarik ettiği endüstriyel nişasta ile pazar lideri konumunda bulunuyor.

Orhangazi'de eğitim ve sağlığa destek

Cargill, Orhangazi'de eğitim ve sağlığa yönelik ihtiyaçlarla da yakından ilgileniyor.

Buna göre, 2006 yılında eğitime açılan Bursa Orhangazi Cargill İlköğretim Okulu'nda bugün 500'ün üzerinde öğrenci eğitim görüyor.

Bölgedeki diğer okullara ise eğitim malzemesi desteği sağlanırken, bugüne kadar 100'den fazla üniversite öğrencisine burs sağlayan şirket, gönüllü çalışanları ile meslek lisesi koçluğu programı kapsamında, öğrencilerin geleceklerini planlamasına ve özgüvenlerini yükseltmelerine destek oldu.

Cargill tarafından inşa edilen Cargill Sağlık Ocağı ve 112 Acil Binası, günde yüzlerce hastaya sağlık hizmeti verirken, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile yapılan iş birliği çerçevesinde, bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik özel yardım projeleri de yürütülüyor.

Orhangazi, Cargill, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Orhangazi, endüstriyel nişasta ile küresel ligde yerini alıyor - Son Dakika Ekonomi

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