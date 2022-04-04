Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

04.04.2022 14:09
Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

Son dakika haber: Kastamonu'da orman kesimi sırasında akrabaları tarafından çıkan tartışmada silahla öldürülen Hamdi Bayam, toprağa verildi.

Kastamonu'da orman kesimi sırasında akrabaları tarafından çıkan tartışmada silahla öldürülen Hamdi Bayam, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Celep Köyü Yılancı Mahallesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 50 yaşındaki Hamdi Bayam, yapılan otopsisinin ardından Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü'de Celep köyünde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Hamdi Bayam köy mezarlığında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Hamdi Bayam'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi - Son Dakika


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