MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kaynak: DHA
Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist, Halep'te MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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