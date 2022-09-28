Son dakika haber | Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist, Halep'te MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist, Halep'te MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

28.09.2022 09:55

Son dakika haberi: MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, orman yangını eylemlerinden sorumlu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist, Halep'te MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist, Halep'te MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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